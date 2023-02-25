«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - «Промышленный комплекс Cahan», входящий в состав «Cahan Holding», осуществит экспорт продукции в Узбекистан.

В связи с этим 24 февраля 2023 года было подписано соглашение между председателем Нахчыванской Конфедерации предпринимателей Вугаром Аббасовым от имени «Промышленного комплекса Cahan» и директором узбекской компании «Азимут Плюс» Махмуджоном Шаюсуповым. В соответствии с соглашением «Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов для бытовых систем отопления в Узбекистан.

Церемония подписания состоялась в рамках 1-го Узбекско-Азербайджанского межрегионального форума, который прошел в Ташкенте с участием министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова и министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова. Форум был организован Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO при поддержке министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерства экономики Азербайджана.