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«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)

Экономика Материалы 25 февраля 2023 15:10 (UTC +04:00)
«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - «Промышленный комплекс Cahan», входящий в состав «Cahan Holding», осуществит экспорт продукции в Узбекистан.

В связи с этим 24 февраля 2023 года было подписано соглашение между председателем Нахчыванской Конфедерации предпринимателей Вугаром Аббасовым от имени «Промышленного комплекса Cahan» и директором узбекской компании «Азимут Плюс» Махмуджоном Шаюсуповым. В соответствии с соглашением «Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов для бытовых систем отопления в Узбекистан.

Церемония подписания состоялась в рамках 1-го Узбекско-Азербайджанского межрегионального форума, который прошел в Ташкенте с участием министра экономики Азербайджанской Республики Микаила Джаббарова и министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова. Форум был организован Агентством поощрения экспорта и инвестиций - AZPROMO при поддержке министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана и министерства экономики Азербайджана.

«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)
«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)
«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)
«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)
«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)
«Промышленный комплекс Cahan» осуществит экспорт 40 000 радиаторов (ФОТО)
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