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Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»

Экономика Материалы 2 мая 2023 12:23 (UTC +04:00)
Банк Республика запускает кампанию по микрокредитам «Выгодно для Бизнеса»

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Вы планируете развивать свой бизнес и достигать новых целей?

Банк Республика, придающий большое значение развитию предпринимательства в нашей стране, запускает микрокредитную кампанию «Выгодно для бизнеса» для владельцев агро и микробизнеса!

Так, в рамках акции, которая продлится до 1 июля, у предпринимателей, обратившихся в Банк, будет возможность оформить микро и агрокредиты по ставке 10% годовых и на более выгодных условиях. Максимальная сумма кредита составляет 50.000 манат, срок до 36 месяцев.

Другие особенности кампании:

  • Возможность приобретения кредита без поручителя;
  • Возможность приобретения кредита без комиссии;
  • Возможность приобретения кредита траншами ( по частям);
  • Возможность открытия кредитной линии;
  • Льготный период - до 12 месяцев
  • Бесплатный график платежей;
  • Отсутствие страхового взноса;
  • Отсутствие затрат на оценку.

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства, транспорта и строительства.

Для достижения своих бизнес-целей выберите Банк Республику и воспользуйтесь выгодными условиями!

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в фейсбук, instagram, linkedin или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.

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