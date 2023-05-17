БАКУ/Trend/ - Аннулирована лицензия ОАО “Günay Bank”, передает в среду Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Решением Совета директоров Центрального банка Азербайджанской Республики от 16 мая 2023 года, в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9 и 61.1 Закона Азербайджанской Республики, лицензия ОАО “Günay Bank” аннулирована с 17 мая 2023 года, и подано обращение в суд о ликвидации банка путем банкротства.

Банк лишился лицензии из-за недостаточного общего капитала и низкого коэффициента достаточности (менее 3 процентов). Кроме того, Центральный банк сообщил о ненадежности и неблагоразумности текущей деятельности банка.

Вышеупомянутым решением Совета директоров Центрального банка в ОАО “Günay Bank” назначен временный администратор, и все полномочия по управлению ОАО “Günay Bank”, в том числе полномочия общего собрания акционеров банка, были переданы временному администратору.

«Удельный вес ОАО “Günay Bank” в активах банковской системы страны составляет 0,6%, в кредитном портфеле - 1%, а в пассивах сектора - всего 0,5%. Аннулирование банковской лицензии ОАО “Günay Bank” не представляет угрозы для финансовой стабильности и финансовой устойчивости банковского сектора», - говорится в сообщении ЦБА.

Как отмечается, ОАО "Günay Bank" является участником Фонда страхования вкладов, и Фонд будет выплачивать компенсации по застрахованным вкладам населения в этом банке в соответствии с законодательством.

«Ликвидатор, назначаемый судом в соответствии с законодательством, будет регулировать другие обязательства ОАО "Günay Bank". По отчетности, представленной банком в Фонд, на конец первого квартала 2023 года общая сумма застрахованных (возмещенных) вкладов в банке составила 38,5 миллиона манат. Важно отметить, что 99,9% вкладчиков банка получат возмещение по своим вкладам», - сказали в Центральном банке.