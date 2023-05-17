Эстонская B.EST Solutions сотрудничает с ASAN Imza в создании цифровых услуг

БАКУ /Trend/ - B.EST Solutions сотрудничает с азербайджанским сервисом ASAN Imza в создании и распространении услуг.

Об этом, как сообщает в среду Trend, сказала Яна Кримпе, генеральный директор и основатель эстонской компании B.EST Solutions, предоставляющей услуги в сфере IT-технологий, в ходе конференции GSMA M360 Eurasia 2023 в Баку.

"В этом сотрудничестве наша сторона является провайдером. Мы создаем услуги и распространяем их, чтобы у правительства, с одной стороны, была возможность применять цифровую идентификацию, а с другой, управлять большими данными", - сказала Кримпе.

Она также отметила, что хотя Азербайджан и достиг всех существующих стандартов ЕС, а также американских стандартов в этой сфере, сейчас компания разрабатывает возможности использования квантового алгоритма для абонентов в Азербайджане.

Кримпе подчеркнула важность прозрачности в данном вопросе, так как у клиентов должен быть доступ к своему "личному кабинету", а также они должны знать, у кого еще есть доступ.

"Обычно мы работаем в партнерстве, и это партнерство очень важно. Невозможно заниматься бизнесом, если в нем участвует только частная или только государственная сторона, необходимо сотрудничество. Операторы мобильной связи используют такие услуги, которые они не смогли бы использовать без партнерства с государственным сектором", - сказала она.

Кримпе также рассказала об инновативности Азербайджана в области стартапов.

"Азербайджан готов внедрять очень смелые решения для стартапов. Страна готова создавать возможность для ведения бизнеса для иностранцев. Азербайджан является инновативной страной и может принимать быстрые решения", - сказала она.