Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Председатель ЦБ о приоритетах в связи с работой иностранных банков в Азербайджане

Экономика Материалы 5 июня 2023 13:20 (UTC +04:00)
Председатель ЦБ о приоритетах в связи с работой иностранных банков в Азербайджане

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы иностранные банки, желающие работать в Азербайджане, были инвестиционными банками.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центробанка Талех Кязымов, выступая на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане имеется достаточное количество банков, предоставляющих потребительские кредиты.

"24 наших банка работают в этой сфере. Очень важны также поддержка малого и среднего бизнеса, наличие корпоративных, инвестиционных банков", - сказал он.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости