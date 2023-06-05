Председатель ЦБ о приоритетах в связи с работой иностранных банков в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Важно, чтобы иностранные банки, желающие работать в Азербайджане, были инвестиционными банками.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель Центробанка Талех Кязымов, выступая на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Он отметил, что в настоящее время в Азербайджане имеется достаточное количество банков, предоставляющих потребительские кредиты.

"24 наших банка работают в этой сфере. Очень важны также поддержка малого и среднего бизнеса, наличие корпоративных, инвестиционных банков", - сказал он.