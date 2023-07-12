За полгода АПБ Азербайджана провело 2 тысячи 330 проверок

БАКУ /Trend/ - За 6 месяцев текущего года Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело 1 531 плановую и 799 внеплановых проверок, в общей сложности 2 тысячи 330 проверок с выписками из "Единого информационного реестра проверок, проводимых в сфере предпринимательства".

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) Гошгар Тахмазли на пресс-конференции, посвященной итогам работы за первое полугодие текущего года в связи с исполнением закона "О продовольственной безопасности".

Тахмазли сказал, что в рамках проверок, мониторинга и других мер контроля по 2 тысячам 541 делам было принято решение об административном взыскании.

"Из этих решений 157 были связаны с наложением условного штрафа, 2 тысячи 384 - административным взысканием. В результате проведенных контрольных мероприятий были приняты решения об уничтожении 1 976 тонн, 406 тысяч 327 литров и 85 тысяч 394 единиц продукции, относящейся к безопасности пищевых продуктов, ветеринарному и фитосанитарному контролю. В то же время были приняты решения об утилизации 14 тонн масла и 3 тонн 800 кг сахарной продукции. Кроме того, в рамках проводимых контрольных мероприятий было применено 1339 ограничительных мер в связи с выявленными серьезными нарушениями", - отметил он.

Тахмазли подчеркнул, что агентство разработало план мультимониторинга в отношении продуктов питания.

"Для выполнения этого плана были взяты образцы различных пищевых продуктов и переданы в лабораторию для исследования. В рамках контрольных мероприятий было отобрано 25 образцов рисовой продукции, реализуемой в торговых сетях, для проведения экспертизы. Из них 4 были местного производства, а 21 - импортного. Взятые образцы были подвергнуты лабораторным исследованиям по определению генов растений (происхождения), влажности и крахмала. По результатам испытаний образцов продукция соответствовала требованиям нормативного документа в области питания", - добавил Тахмазли.

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