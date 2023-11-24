Предприниматели проявляют недостаточно интереса к добровольному страхованию - эксперт

БАКУ /Trend/ - Утром 23 ноября на рынке строительных материалов в Бинагадинском районе города Баку произошел пожар. В результате пожара предпринимателям был нанесен большой ущерб.

После инцидента Ассоциация страховщиков Азербайджана заявила, что предпринимателям не будут выплачены страховые выплаты, так как товары, сгоревшие на рынке строительных материалов, не были застрахованы. Данное обстоятельство особенно актуализировало вопрос страхования товаров на рынках строительных материалов.

Почему же предприниматели все еще не заинтересованы в страховании своих товаров?

Как сказал Trend страховой эксперт Эмиль Агабагиров, страхование движимого имущества не является обязательным, а осуществляется на добровольной основе.

"Если бы товары на рынке были застрахованы, было бы обеспечено возмещение ущерба после пожара", - сказал он.

Эксперт отметил, что ежегодное страхование пиломатериалов стоимостью около ста тысяч манатов составляет 300-350 манатов.

"Предприниматели должны страховать свои товары от различных рисков, таких как взрыв, наводнение, кража и других", - сказал он.

Агабагиров также коснулся страхования нежилых объектов.

"Любой нежилой объект должен быть застрахован. Это прописано и в законодательстве. Контролирующим органом здесь является министерство по чрезвычайным ситуациям", - сказал эксперт.

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