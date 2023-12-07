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В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)

Экономика Материалы 7 декабря 2023 10:14 (UTC +04:00)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В Баку началось 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между правительством Азербайджана и правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Как сообщает в четверг Trend, на встрече планируется обсудить сотрудничество между двумя странами в деловой сфере, областях энергетического перехода, здравоохранения, инфраструктуры, информационно-коммуникационных технологий, кибербезопасности, цифровой экономики и других сферах.

Отметим, что сопредседателями комиссии являются министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и государственный министр Великобритании по вопросам экспорта лорд Малкольм Оффорд.

В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
В Баку проходит 6-е заседание Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Великобританией (ФОТО)
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