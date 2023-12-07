Препараты нового завода в Пираллахы будут экспортироваться - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Лекарства, которые будут производиться на новом предприятии в Пираллахы, предназначены как для внутреннего рынка, так и для экспорта.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на церемонии закладки фундамента предприятия.

«Сегодняшняя церемония закладки фундамента пример всестороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией», - сказал он.

По словам Джаббарова, Турция является одной из самых крупных торговых партнеров Азербайджана.

«Как вы знаете, для развития ненефтяного сектора экономики, мы взяли курс на индустриализацию», - сказал министр.

Отметим, что ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка. Таким образом число резидентов промышленного парка достигло 6.

На территории промышленного комплекса площадью 7,8 га компания будет производить высококачественные лекарственные препараты в 42 наименованиях и различной форме (таблетки, капсулы, желатиновые капсулы, порошковая суспензия, сироп и др.) и дозировке.

На предприятии с инвестиционной стоимостью 59,3 миллиона манатов будут трудоустроены 165 человек. Предприятие с годовой производственной мощностью 50 миллионов упаковок будет построено в рамках трехстороннего сотрудничества ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş" и ООО "Sia Pharmaceuticals" Турции.