Посол Джахит Багчи поблагодарил Президента Ильхама Алиева за условия, созданные для турецких инвесторов

БАКУ / Trend/ - Благодарю Президента Ильхама Алиева за условия, созданные для турецких инвесторов.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на церемонии закладки фундамента фармацевтического предприятия в Пираллахинском промышленном парке.

«Сегодня мы здесь для очень важного события. Благодарю Президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также министра экономики Микаила Джаббаров за условия, созданные для турецких инвесторов», - сказал он.

По его словам, на предприятии будут обеспечены работой 165 человек.

«Инвестиции в это предприятие составят 60 миллионов манатов. Турция очень сильна в фармацевтическом секторе. Это предприятие также будет трансфертом технологий, а также внесет вклад в получение стажа для студентов, получивших медицинское образование», - добавил он.

Отметим, что ООО "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations" получила статус резидента Пираллахинского промышленного парка. Таким образом число резидентов промышленного парка достигло 6.

На территории промышленного комплекса площадью 7,8 га компания будет производить высококачественные лекарственные препараты в 42 наименованиях и различной форме (таблетки, капсулы, желатиновые капсулы, порошковая суспензия, сироп и др.) и дозировке.

Предприятие с годовой производственной мощностью 50 миллионов упаковок будет построено в рамках трехстороннего сотрудничества ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания", ООО "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş" и ООО "Sia Pharmaceuticals" Турции.