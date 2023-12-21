Омер Болат раскрыл объем взаимных инвестиций между Азербайджаном и Турцией

БАКУ /Trend/ - Объем инвестиций Турции в экономику Азербайджана составляет примерно 12,5 миллиарда долларов США.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр торговли Турции Омер Болат в ходе церемонии открытия азербайджано-турецкого инвестиционного форума.

"Объем инвестиций Турции в экономику Азербайджана, с учетом также инвестиций через третьи страны, составляет примерно 12,5 миллиарда долларов. В то же время, инвестиции Азербайджана в экономику Турции составляют 19,5 миллиарда долларов", - отметил министр.

Омер Болат упомянул, что увеличение объема взаимных инвестиций будет оставаться самым важным пунктом на повестке между Азербайджаном и Турцией.

"Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, а также Соглашение об избежании двойного налогообложения составляет правовую основу для увеличения наших взаимных инвестиций", - подчеркнул министр.

Отметим, что сегодня в Баку стартовал азербайджано-турецкий инвестиционный форум.

В рамках форума будут рассмотрены возможности расширения азербайджано-турецкого сотрудничества по различным направлениям, подписаны инвестиционные соглашения и соглашения о сотрудничестве.

В мероприятии принимают участие более 600 представителей государственных учреждений и частного сектора из обеих стран.

В рамках форума пройдут панельные сессии, охватывающие секторы инвестиций, торговли, сельского хозяйства, оборонной промышленности, "зеленой" энергетики, оздоровительного туризма.

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