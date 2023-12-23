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Из Азербайджана в Россию отправлено 18 тонн яиц

Экономика Материалы 23 декабря 2023 22:27 (UTC +04:00)
Из Азербайджана в Россию отправлено 18 тонн яиц

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 19 декабря в Россию через пункт пропуска "Яраг-Газмалар" из Азербайджана была отправлена вторая партия яиц.

Об этом сообщили в Россельхознадзоре, передает Trend.

По данным ведомства, 21 декабря через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" была осуществлена поставка второй партии яиц из Азербайджана объемом 18 тонн (306 тыс. штук) с целью последующей реализации на российской территории.

Ранее, 19 декабря, в Россию была ввезена первая поставка азербайджанских яиц в объеме 36 тонн (612 тыс. штук).

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