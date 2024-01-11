В Губадлы возобновлена работа еще одной радиотелевизионной станции

БАКУ /Trend/ - В Губадлинском районе возобновлена работа еще одной радиотелевизионной станции.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, радиотелевизионная станция Баласолтанлы на территории Губадлинского района пришла в непригодное состояние за период оккупации земель Азербайджана.

В рамках работ по восстановлению сети радиотелевизионного вещания на освобожденных от оккупации территориях, к этой станции была подведена линия электропередачи, отремонтировано техническое здание. Станция была оснащена техническими средствами и приведена в состояние готовности к вещанию. В результате на территориях Губадлинского, Лачинского и Зангиланского районов обеспечено вещание Азербайджанского радио на частоте 89.5 МГц, Общественного радио на частоте 96.9 МГц и 8 телевизионных программ на 43-м телеканале (650 МГц) (AzTV, İctimai TV, İdman Azərbaycan TV, Mədəniyyət TV, CBC Sport, ATV, Xəzər TV, Space TV).

На освобожденных от оккупации территориях на сегодняшний день восстановлена работа 7 радиотелевизионных вещательных станций, в том числе на территории Губадлинского района 25 октября 2021 года была восстановлена работа Ханлыгской радиотелевизионной вещательной станции, говорится в сообщении ведомства.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!