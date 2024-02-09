ASCO завершило ремонт одного из танкеров

БАКУ/Trend/- Завершен капитальный ремонт танкера "Кахраман Халилбейли", принадлежащего Морскому транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское морское Каспийское пароходство" (ASCO), передает в пятницу Trend со ссылкой на ASCO.

Ремонтные работы проведены на судоремонтно-строительном заводе "Зых". В ходе ремонта подводная и надводная части танкера были очищены и трижды окрашены. Также были проведены малярные работы на главной палубе и механизмах судна. Наряду с главным двигателем, охладителями, насосами и другими механизмами были отремонтированы также корабельные вспомогательные паровые котлы, а вспомогательные двигатели были заменены на новые.

Кроме того, на танкере были выполнены корпусо-сварочные, электромонтажные, трубопроводные работы, работы по автоматизации. На танкере установлены современная радиолокационная система, гирокомпас и другие системы.

Танкер, успешно выполнивший испытательный рейс, возвращен в строй. Первый визит судна состоится в порт Туркменбаши.

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