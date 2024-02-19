Строительство нового моста через Астарачай сократило количество очередей из грузовиков

БАКУ /Trend/ - В результате ввода в эксплуатацию нового моста через Астарачай между Ираном и Азербайджаном количество грузовиков, ожидающих проезда в иранской Астаре, сократилось на треть.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш.

По его словам, с завершением строительных работ вокруг этого моста и полным вводом в эксплуатацию транзитной дороги ситуация еще больше улучшится.

Базрпаш добавил, что для устранения очередей из грузовиков в иранской Астаре также внедряется специальная онлайн-система.

Отметим, что по существовавшему раньше старому мосту через Астарачай в течение дня могли проехать 300-350 грузовиков. В иранской Астаре порой до 700 грузовиков ждали своей очереди, чтобы пересечь границу.

Добавим, что 30 декабря 2023 года был сдан в эксплуатацию новый автомобильный мост через Астарачай между Азербайджаном и Ираном. Сообщается, что на строительство нового моста было потрачено 5,8 миллиона евро. Поскольку вокруг моста в настоящее время ведется строительство необходимых сооружений, этот мост не используется в максимальной степени. Фундамент нового моста через реку Астарачай между Азербайджаном и Ираном был заложен 25 января 2022 года. Трехпролетный мост имеет длину 97,5 метра и ширину 30,5 метра. На 4-полосном мосту дополнительно предусмотрено создание еще двух полос для резервного движения, а также двух пешеходных переходов шириной по 2,5 метра каждый.

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