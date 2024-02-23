Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

AnchorВ рамках проекта «Сдай батарейки, защити природу» собрано 1362 кг батареек.

Экономика Материалы 23 февраля 2024 14:02 (UTC +04:00)
AnchorВ рамках проекта «Сдай батарейки, защити природу» собрано 1362 кг батареек.

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - С мая 2022 года фонд Red Hearts совместно с Министерством экологии и природных ресурсов реализует экологический проект под названием «Сдай батарейку — сохрани природу».

В рамках проекта было собрано 125 кг. непригодных батареек из головных офисов и Гянджинского, Исмаиллинского, Лянкяранского и Загаталинского региональных филиалов Kapital Bank и Access Bank. Помимо перечисленного, сборы также осуществлялись в супермаркете Bravo (филиал Ganjalik Mall), в школе Ландау и гостинице Fly Inn Baku. Все непригодные электрические батареи были переданы ООО «Опасные отходы».

Следует отметить, что содержащиеся в аккумуляторах тяжелые металлы и другие токсичные компоненты представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Просроченные батарейки при смешивании с обычными отходами вступают в реакцию с воздухом, водой и почвой, в результате чего разрушаются верхний слой почвы. Содержащиеся в почве тяжелые металлы смешиваясь с почвой и водой, воздействуют отравлению людей и животных, уничтожают растительность.

По этой причине проект «Сдай батарейку — сохрани природу» имеет очень важное экологическое и просветительское значение с точки зрения защиты окружающей среды, восстановления экологического баланса, поощрения вторичной переработки, сокращения отходов, предотвращения и эффективного управления вредными воздействиями батарейных отходов.

[Anchor] Пункты приема батареек на данный момент осуществляются в различных государственных учреждениях, компаниях, торговых сетях, учебных заведениях, банках и гостиницах в Баку, и в регионах страны. На данный момент количество собранных батареек составляет 1362 кг.

Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.

Лента

Лента новостей

Читать все новости