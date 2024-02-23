AnchorВ рамках проекта «Сдай батарейки, защити природу» собрано 1362 кг батареек.

БАКУ /Trend/ - С мая 2022 года фонд Red Hearts совместно с Министерством экологии и природных ресурсов реализует экологический проект под названием «Сдай батарейку — сохрани природу».

В рамках проекта было собрано 125 кг. непригодных батареек из головных офисов и Гянджинского, Исмаиллинского, Лянкяранского и Загаталинского региональных филиалов Kapital Bank и Access Bank. Помимо перечисленного, сборы также осуществлялись в супермаркете Bravo (филиал Ganjalik Mall), в школе Ландау и гостинице Fly Inn Baku. Все непригодные электрические батареи были переданы ООО «Опасные отходы».

Следует отметить, что содержащиеся в аккумуляторах тяжелые металлы и другие токсичные компоненты представляют серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья человека. Просроченные батарейки при смешивании с обычными отходами вступают в реакцию с воздухом, водой и почвой, в результате чего разрушаются верхний слой почвы. Содержащиеся в почве тяжелые металлы смешиваясь с почвой и водой, воздействуют отравлению людей и животных, уничтожают растительность.

По этой причине проект «Сдай батарейку — сохрани природу» имеет очень важное экологическое и просветительское значение с точки зрения защиты окружающей среды, восстановления экологического баланса, поощрения вторичной переработки, сокращения отходов, предотвращения и эффективного управления вредными воздействиями батарейных отходов.

[Anchor] Пункты приема батареек на данный момент осуществляются в различных государственных учреждениях, компаниях, торговых сетях, учебных заведениях, банках и гостиницах в Баку, и в регионах страны. На данный момент количество собранных батареек составляет 1362 кг.

Red Hearts основан в декабре 2019 года по инициативе сотрудников Kapital Bank. Организация, которая в настоящее время осуществляет свою деятельность как фонд, главным образом оказывает помощь детским домам, приютам и нуждающимся людям. На официальном сайте https://redhearts.az можно подробно узнать о деятельности фонда, реализуемых благотворительных проектах и акциях, будущих планах и другую интересную информацию.