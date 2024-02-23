Казахстан поздравил Азербайджан с председательством в COP29

БАКУ /Trend/ - Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель поздравил министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева с председательством страны в текущем году на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на посольство Казахстана в Азербайджане.

"Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель провел встречу с министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым. Алим Байель поздравил Мухтара Бабаева с председательством Азербайджана в текущем году на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29, которая состоится в ноябре 2024 года в Баку", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что в свою очередь Мухтар Бабаев, подчеркнув, что COP29 станет одним из самых крупных по масштабу и числу участников мероприятий, когда-либо проведенных в Азербайджане, рассказал о процессе подготовке к нему.

Стороны также обсудили перспективы развития «зеленой» дипломатии, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной и региональной экологической повестки дня.

Кроме того, в рамках двусторонней встречи сторонами был обсужден ряд казахстанских инициатив, нацеленных на поддержку климатического диалога в регионе. Стороны также договорились наладить сотрудничество в сфере интродукции и реинтродукции различных видов животных.

Отметим, что решение о проведении COP29 в Азербайджане было официально объявлено в Дубае 11 декабря 2023 года. Азербайджан примет это мероприятие в ноябре.