AccessBank присоединился к Глобальному договору ООН

AccessBank, приверженный принципам устойчивого развития и ответственного бизнеса, с гордостью объявляет о своем присоединении к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact).

Глобальный договор ООН - крупнейшая международная инициатива, направленная на вовлечение бизнес-структур в деятельность по устойчивому развитию и формирование глобального партнерства между государственным и корпоративным секторами.

Участие AccessBank в Глобальном договоре означает активное продвижение целей устойчивого развития и принципов ESG (Environmental, Social, Governance) - экологической, социальной и корпоративной ответственности. С присоединением к Глобальному договору ООН AccessBank обязуется поддерживать десять принципов Глобального договора в области прав человека, охраны окружающей среды, трудовых отношений и борьбы с коррупцией. Также банк обязуется реализовать 17 целей устойчивого развития, включенных в Стратегию устойчивого развития ООН до 2030 года.

Как участник Глобального договора ООН, AccessBank будет продолжать поддерживать и защищать права человека во всех операциях и бизнес-партнерствах, обеспечивать комфортные условия труда, соответствующие международным стандартам, принимать меры по защите окружающей среды и предотвращению загрязнения, а также противодействовать коррупции во всех её формах.

AccessBank в рамках социальной корпоративной ответственности, а также мер по поддержке женского предпринимательства ежегодно реализует проект «Access2Success», в рамках которого десятки женщин получили возможность создать и развивать свой бизнес. В текущем году Банк присоединился к проекту «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане», финансируем посольством США в Азербайджане, и реализуемым Центром международного частного предпринимательства (CIPE) проекта является развитие знаний и навыков женщин, укрепление их социально-экономического участия и лидерства, а также расширение экономических возможностей.

Еще одним важным направлением мер социальной корпоративной ответственности является также программа самозанятости, рамках которой в 2023 году AccessBank поддержал 59 предпринимателей. Данный проект реализуется в соответствии с меморандумом, подписанным в 2020 году между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком Азербайджанской Республики и Ассоциацией банков Азербайджана о сотрудничестве в сфере поддержки самостоятельной занятости уязвимых групп населения.

«Присоединение к Глобальному договору ООН отражает наше обязательство к устойчивому развитию и социальной ответственности. Мы уверены, что интеграция этих принципов в нашу стратегию позволит нам не только эффективнее управлять рисками, но и создавать большую ценность для наших клиентов, сотрудников и общества в целом. Мы гордимся тем, что становимся частью глобального движения к более ответственному и устойчивому миру», - отметил Председатель Правления AccessBank Давит Циклаури

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 32-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 18 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.