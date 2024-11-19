Корея подготовит обновленный NDC к 2035 году - министр

БАКУ /Trend/ - Корея к 2035 году подготовит обновленный определяемый на национальном уровне вклад (NDC), который будет базироваться на научных данных, а также будет осуществимым и экономически эффективным.

Об этом сказал министр охраны окружающей среды Кореи ВанСап Ким, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

Министр добавил, что для этого проводятся консультации с различными заинтересованными сторонами, гражданским обществом и парламентом.

"Мы продолжаем усиливать наши добровольные и коллективные усилия для борьбы с климатическим кризисом, расширяя сотрудничество как на двусторонней, так и на многосторонней основе", - подчеркнул он.

Министр также сообщил, что в рамках устойчивого развития и борьбы с изменениями климата Корея продолжит сотрудничество с международными организациями и странами для усиления механизмов финансирования зеленых проектов и повышения климатической прозрачности.

"Со времени пика выбросов парниковых газов в 2018 году, Корея последовательно сокращает их объемы. В частности, страна активно развивает источники углеродно чистой энергии, такие как возобновляемые источники и ядерная энергия, улучшает производственные процессы и увеличивает количество транспортных средств с нулевыми выбросами", - отметил он.

По его словам, в результате выбросы парниковых газов сократились на 13,9% по сравнению с уровнем 2018 года, что явилось результатом снижения в течение двух лет подряд.

"Корейская система торговли выбросами (ETS), введенная в 2015 году, сыграла ключевую роль в этом процессе. В 2024 году минует 10 лет с момента ее внедрения, и в связи с этим планируется усилить ее рыночную функцию и увеличить долю аукционов, что поспособствует дальнейшему снижению выбросов", - добавил он.