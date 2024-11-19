Эстония стремится к 2030 году вырабатывать столько возобновляемой электроэнергии, сколько потребляет страна - министр

БАКУ /Trend/ - Эстония стремится к 2030 году вырабатывать столько возобновляемой электроэнергии, сколько потребляет страна.

Об этом заявила министр климата Эстонии Йоко Алендер, выступая с национальным заявлением на саммите COP29 в Баку, сообщает Trend.

"Это отражает приверженность Эстонии чистому и устойчивому будущему. Несмотря на наши скромные размеры, Эстония гордится тем, что входит в четверку лидеров среди стран ЕС по доле возобновляемой энергии в энергобалансе. Наша цель - вырабатывать столько возобновляемой электроэнергии, сколько потребляет страна. Это демонстрирует нашу приверженность чистому и устойчивому будущему", - сказала она.

Министр подчеркнула, что мировое сообщество должно незамедлительно повышать амбиции в борьбе с изменением климата, так как его последствия становятся все более ощутимыми.

"Учащение тепловых волн, наводнений и лесных пожаров свидетельствует о том ущербе, который климатический кризис наносит обществам, экономикам и природе. Мы обязаны действовать решительно и с максимальной срочностью", - заявила она.

Она также подчеркнула важность глобального перехода к экономике без ископаемого топлива, восстановления экосистем и защиты биоразнообразия.

"Решения для значительного сокращения выбросов парниковых газов уже существуют, и мы должны их внедрять. Будущее наших детей зависит от этого", - добавила министр.

Говоря о климатическом финансировании, она напомнила, что Европейский Союз и его страны-члены являются крупнейшими донорами в этой сфере, уделяя особое внимание адаптации уязвимых стран к изменению климата.