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Транзитный потенциал Нахчывана имеет большое значение - замминистра

Экономика Материалы 28 ноября 2024 20:00 (UTC +04:00)
Транзитный потенциал Нахчывана имеет большое значение - замминистра

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Транзитный потенциал Нахчывана имеет большое значение.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель министра цифрового развития и транспорта Нахчыванской Автономной Республики, временно исполняющий обязанности министра Рахид Алекперов.

"Нахчыван имеет благоприятную географию для транзитных грузоперевозок. Перевозка транзитных грузов осуществляется по нескольким направлениям. Развитие транзитного потенциала находится в центре постоянного внимания государства. Транзитный потенциал Нахчывана имеет большое значение. Разрабатываются концепции для его развития, создаются возможности для логистических центров, а также инфраструктурных проектов в рамках этого потенциала", - сказал он.

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