Возможности кэшбэка с картой Yelo в декабре!

БАКУ/Trend/ - Декабрь — это время, когда строятся планы на Новый год и выбираются подарки для близких. Чтобы сделать этот особенный месяц ещё более выгодным, Yelo Bank предлагает своим клиентам эксклюзивные категории для получения кэшбэка по карте Yelo!



В декабре вы можете выбрать любые три из следующих категорий в мобильном приложении Yelo и получать 5 % кэшбэка за покупки:



Для тех, кто планирует новогодние путешествия — Wizz Air

Для удобного шопинга в интернете — Temu/Trendyol

Для семейных, дружеских или корпоративных вечеров — Кафе/Рестораны

Для обновления новогоднего гардероба — Магазины одежды

Для тех, кто хочет порадовать себя новой техникой — Магазины электроники

Для экономии на праздничных покупках — Маркеты

Карта Yelo сделает ваши новогодние покупки ярче и выгоднее! Закажите карту уже сейчас и получайте кэшбэк за каждую покупку: https://bit.ly/4eTZ89I



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