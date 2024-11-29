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Возможности кэшбэка с картой Yelo в декабре!

Экономика Материалы 29 ноября 2024 14:29 (UTC +04:00)
Возможности кэшбэка с картой Yelo в декабре!
Фото: Yelo Bank

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БАКУ/Trend/ - Декабрь — это время, когда строятся планы на Новый год и выбираются подарки для близких. Чтобы сделать этот особенный месяц ещё более выгодным, Yelo Bank предлагает своим клиентам эксклюзивные категории для получения кэшбэка по карте Yelo!

В декабре вы можете выбрать любые три из следующих категорий в мобильном приложении Yelo и получать 5 % кэшбэка за покупки:

  • Для тех, кто планирует новогодние путешествия — Wizz Air
  • Для удобного шопинга в интернете — Temu/Trendyol
  • Для семейных, дружеских или корпоративных вечеров — Кафе/Рестораны
  • Для обновления новогоднего гардероба — Магазины одежды
  • Для тех, кто хочет порадовать себя новой техникой — Магазины электроники
  • Для экономии на праздничных покупках — Маркеты

Карта Yelo сделает ваши новогодние покупки ярче и выгоднее! Закажите карту уже сейчас и получайте кэшбэк за каждую покупку: https://bit.ly/4eTZ89I

Хотите узнать больше о банковских услугах? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

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