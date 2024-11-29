Возможности кэшбэка с картой Yelo в декабре!

БАКУ/Trend/ - Декабрь — это время, когда строятся планы на Новый
год и выбираются подарки для близких. Чтобы сделать этот особенный
месяц ещё более выгодным, Yelo Bank предлагает своим клиентам
эксклюзивные категории для получения кэшбэка по карте Yelo!
В декабре вы можете выбрать любые три из следующих категорий в мобильном приложении Yelo и получать 5 % кэшбэка за покупки:
- Для тех, кто планирует новогодние путешествия — Wizz Air
- Для удобного шопинга в интернете — Temu/Trendyol
- Для семейных, дружеских или корпоративных вечеров — Кафе/Рестораны
- Для обновления новогоднего гардероба — Магазины одежды
- Для тех, кто хочет порадовать себя новой техникой — Магазины электроники
- Для экономии на праздничных покупках — Маркеты
Карта Yelo сделает ваши новогодние покупки ярче и выгоднее!
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покупку: https://bit.ly/4eTZ89I
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