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ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)

Экономика Материалы 13 декабря 2024 10:03 (UTC +04:00)
ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)
Фото: Azergold

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БАКУ /Trend/ - ЗАО “AzerGold” выпустила уникальную серебряную монету, посвященную столице Баку, где древность и современность создают великолепную гармонию с загадочными архитектурными памятниками.

Уникальная монета “Баку” символизирует историческое значение нашей столицы, богатое культурное наследие и динамичное развитие родного города. Изображенная на монете историческая Девичья башня, веками придающая дополнительный шарм красоте нашей столицы своими легендами, блуждающими в языках, и современная архитектурная жемчужина Азербайджана Центр Гейдара Алиева, ставшая современным символом Баку своим необычным, замысловатым зданием гармонично олицетворяют единство прошлого и будущего. Дополняют это единство три величественных небоскреба – “Башни пламени", которые считаются образцом постмодернистского архитектурного стиля, с шахской мечетью, свидетельствующей о столетиях. Композицию дополняют орнаменты восьмиконечных звезд, выгравированных в верхней части, на плоскости неба, а в нижней части изумрудные волны голубого Каспия.

Монета изготовлена из высококачественного серебра в формате 3D с использованием технологии Smartminting, которая считается самым современным производственным решением в области нумизматики.

Напомним, что ЗАО “AzerGold” впервые в прошлом году посредством этой технологии выпустила уникальную золотую монету “Величайшее наследие длиною в век", посвященная 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

В процессе производства монеты “Баку” наряду с инновационной технологией были применены и традиционные ручные работы. Серебряная монета нового поколения станет прекрасным подарком как коллекционерам, так и любителям нашей загадочной столицы.

Новая серебряная монета 999,9 пробы, весом 2 унции представляется покупателям в Центре продаж и обмена ЗАО “AzerGold”, расположенном по адресу: город Баку, проспект Бюльбюля 3, и на платформе онлайн-продаж “www.azergold.gift”.

Отметим, что ЗАО “AzerGold” впервые выпустило монеты из азербайджанского золота и серебра различных дизайнов, а также золотые слитки в 2018 году, а с 2019 года представило их на местном розничном рынке. Цель состоит в том, чтобы стимулировать развитие рынка драгоценных металлов нашей страны, древних ювелирных традиций и стимулировать розничную торговлю.

ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)
ЗАО “AzerGold” выпустило уникальную серебряную монету, посвященную Баку (ФОТО)
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