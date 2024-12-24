Unibank усовершенствовал систему управления персоналом

Unibank завершил процесс усовершенствования системы управления персоналом. Для оптимизации HR-бизнес-процессов Unibank выбрал единую систему управления с интуитивно понятным интерфейсом, которая объединяет широкий спектр HR-инструментов и автоматизирует процессы оценки эффективности сотрудников, найма и дистанционного обучения. Это решение было принято с целью упрощения повседневных рабочих процессов, повышения прозрачности в планировании отпусков и отслеживании отсутствий сотрудников.

Процесс автоматизации был реализован компанией SMART business. Решение SMART HCM & LMS, предложенное SMART business, было выбрано благодаря его функциональности, интеграционным возможностям, гибкости и конкурентной цене. В рамках реализации проекта все необходимые процессы были интегрированы в единую экосистему, что позволило Unibank консолидировать управление персоналом во всех филиалах и внедрить единый, оптимизированный подход.

Одним из ключевых преимуществ решения является его безопасность. Для банковского сектора безопасность играет важную роль в защите от утечки данных, а также финансовых и репутационных рисков. Основанная на технологиях Microsoft система SMART HCM & LMS обеспечивает высокий уровень защиты, предлагая шифровальные протоколы, соответствующие отраслевым стандартам, и многофакторную аутентификацию для доступа к системе. Это гарантирует, что данные Unibank защищены в соответствии с последними международными стандартами GDPR, что, в свою очередь, повышает безопасность данных и доверие клиентов.

Для управления данными и визуализации структуры Unibank внедрил такие ключевые модули, как “HR Administration”. Использование модулей “Staff Assessment”, “Goal Setting”, “Competency Development”, “Event Organization”, “Self-service Portal, Manager’s Portal” и “E-Learning” способствовало повышению общей операционной эффективности.

Внедрение решения SMART HCM & LMS стало для Unibank эффективной инвестицией в человеческий капитал, обеспечив рост производительности и удовлетворенности сотрудников.

О компании Unibank

Unibank был основан в 2002 году в результате слияния MBANK и PROMTEXBANK и является одним из ведущих частных финансовых учреждений Азербайджана. Банк предоставляет широкий спектр услуг как частным, так и корпоративным клиентам и обладает развитой сетью филиалов. За 32 года своей деятельности Unibank получил множество международных наград. Подробнее: https://unibank.az

О компании SMART business

SMART business специализируется на разработке, внедрении, поддержке и обучении работе с ERP, CRM и HRM системами, включая технологии предиктивной аналитики и искусственного интеллекта. Обладая более чем 15-летним опытом, SMART business предоставляет решения на базе платформ Microsoft, таких как Dynamics 365, Office 365, Azure и Power BI, используя технологии обработки данных и машинного обучения для разработки стратегических комплексных бизнес-решений. Подробнее: https://bit.ly/3CeGv2A