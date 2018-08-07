Погранслужба Азербайджана задержала четырех иностранцев с поддельными документами (ФОТО)

7 августа 2018 10:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана задержала четырех иностранных граждан, пытавшихся пересечь государственную границу по поддельным документам, говорится в сообщении Службы, распространенном во вторник.

В документах, предъявленных на пограничном контроле гражданином Пакистана, прибывшим рейсом Дубай-Баку, были обнаружены признаки фальсификации. Во время проверки в лаборатории подтвердилось то, что страница паспорта, на которой указана информация об его владельце, изменена, а также подтвердилась подделка карты постоянного проживания, выданной в Испании.

Также возникли подозрения в подделке паспорта, представленного на пограничном контроле лицом, представившимся гражданином Испании, и собиравшемся вылететь рейсом Баку-Рига. После проверки подделка паспорта подтвердилась. Было установлено, что данное лицо является гражданином Пакистана, во время личного досмотра у него был обнаружен пакистанский паспорт.

Кроме того, были подделаны даты штампов о пересечении государственной границы Азербайджана в паспорте, предъявленном в бакинском аэропорту гражданкой Узбекистана, прилетевшей рейсом Москва-Баку, а также в паспорте гражданина Узбекистана, въезжающего из России в Азербайджан через пропускной пункт на государственной границе «Самур».

В связи с указанными фактами осуществляются необходимые меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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