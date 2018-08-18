БАКУ /Trend/ - В Баку арестован водитель, совершивший ДТП с летальным исходом. Об этом в субботу говорится в совместном сообщении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

Водитель автомобиля марки Mercedes Benz E 220 с государственным номерным знаком 99-FN-212 Эльшан Шахвердиев, двигавшийся по территории Хатаинского района Баку, 16 августа в 01:45 потерял управление и сбил находящихся на тротуаре Азера Мусаева, Фуада Ширинова и Самира Мустафаева, последний скончался на месте происшествия от полученных повреждений.

По факту в следственном отделе Управления полиции Хатаинского района возбуждено уголовное дело по статье (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Были назначены судебно-медицинская экспертиза и экспертиза дорожно-транспортных происшествий, были взяты показания очевидцев и водителей, собраны необходимые документы и добавлены к уголовному делу, а также выполнены другие следственные действия.

Шахвердиеву было предъявлено обвинение по указанной статье и решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящий момент продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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