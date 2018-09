БАКУ /Trend/ - В воскресенье в Гарадагском районе Баку произошло извержение вулкана.

Извержение вулкана произошло в утренние часы и все еще продолжается.

Об этом Trend подтвердили информацию в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

