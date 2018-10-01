Госпогранслужба Азербайджана задержала 220 находившихся в розыске лиц (ФОТО)

1 октября 2018 19:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана в сентябре задержала 220 находившихся в розыске лиц, передав их правоохранительным органам, говорится в сообщении службы, распространенном в понедельник.

Среди задержанных гражданин Пакистана, собиравшийся вылетать рейсом Баку-Москва, при проверке паспорта которого было установлено, что шенгенская виза, выданная в Испании, и карта постоянного места проживания фальшивые. Поддельными оказались и паспорта двух граждан Индии, прилетевших рейсом Москва-Баку. При проверке у них были обнаружены паспорта на имена других граждан Шри-Ланка.

Также на пропускном пункте «Самур» государственной границы у гражданина Узбекистана, приехавшего из России в Азербайджан, были обнаружены 23 серебряных и золотых ювелирных украшения общим весом 168 граммов.

В отношении задержанных лиц были приняты соответствующие меры.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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