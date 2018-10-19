На плывшем в Баку иранском судне отравились 12 человек, трое скончались (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Отравились 12 членов экипажа принадлежащего Ирану сухогруза "Назмехр", движущегося по маршруту Актау-Баку. Об этом в пятницу сообщил Trend пресс-секретарь министерства здравоохранения Азербайджана Парвиз Абубекиров.

Предположительно, причиной отравления стало химическое вещество, нанесенное на зерно, которое транспортировало судно, сказал он.

По словам Абубекирова, три человека скончались от отравления еще до прибытия врачей, а семеро были помещены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра №1. Капитан судна от госпитализации отказался.

Как сообщил в пятницу Trend главврач медцентра Адалят Дадашев, в медцентре проходят лечение восемь членов экипажа.

По его словам, состояние четырех из них оценивается как средней степени тяжести, остальных – как относительно удовлетворительное. «Эти лица отравились химическим веществом, нанесенным на зерно, которое транспортировало судно. Их самочувствие уже улучшается», - сказал Дадашев.

Напомним, что среди членов экипажа судна, движущегося из Актау в Баку, произошло массовое отравление.

Инцидент произошел в 21 миле от острова Пираллахы, в центральной части Каспийского моря.

Пограничное сторожевое судно в 03:00 подошло к сухогрузу «Назмехр», приняв на борт семь членов экипажа, находящихся в тяжелом состоянии. На судне им была оказана первая медицинская помощь, после чего сторожевое судно направилось в порт Абшерон. Для оказания скорой медицинской помощи на берег были вызваны бригады врачей. До их прибытия три члена экипажа «Назмехр» скончались.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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