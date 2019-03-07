Двое военнослужащих азербайджанской армии попали под снежную лавину

7 марта 2019 20:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Двое военнослужащих азербайджанской армии – прапорщик Абдуллаев Хафиз Мадат оглы и военнослужащий сверхсрочной службы солдат Мамедов Фаррух Фарман оглы, направляясь в сторону позиции попали под снежную лавину, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны.

В настоящее время для установления места нахождения военнослужащих проводится поисково-спасательная операция с привлечением профессиональных спасателей и специальной техники.

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