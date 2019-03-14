В Азербайджане пресечена попытка доставки крупной партии психотропного вещества (ФОТО)

14 марта 2019 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские таможенники пресекли попытку доставки из Ирана в Украину транзитом через Азербайджан психотропного вещества в крупном размере.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Согласно сообщению, в Астаринском таможенном посту Главного южного территориального таможенного управления был задержан грузовой автомобиль марки DAF, управляемый гражданином Азербайджана, осуществлявший доставку груза иранской компании Pardis Ceram Pajh CO из иранской Астары для компании Architectuar Décor, расположенной в Киеве.

Таможенники Азербайджана провели осмотр с использованием служебных собак. Одна из этих собак отреагировала на прицеп транспортного средства. Затем был проведен рентгеновский осмотр автомобиля, во время которого в прицепе автомобиля были обнаружены подозрительные линии, и был проведен повторный осмотр транспорта.

В результате осмотра находящихся в прицепе 12 картонных коробок, где было спрятано психотропное вещества метамфетамин. Затем было установлено, что общий вес 12 картонных коробок с 143 прямоугольными дощечками внутри составляет 56,363 килограмма.

Отметим, что стоимость 56,363 килограмма метамфетамина на «черном рынке» составляет 9,5 миллиона манатов.

Напомним, что метамфетамин внесен в «Список номер один психотропных веществ, оборот которых запрещен на территории Азербайджана».

По факту ведется расследование.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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