У бакинского наркодилера изъято свыше 920 килограммов наркосодержащих растений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники 14-го отделения полиции Сабунчинского РУП задержали жителя поселка Маштага Ахмеда Гулиева, подозреваемого в культивировании наркосодержащих растений, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

Во время осмотра двух теплиц общей площадью 880 квадратных метров во дворе его дачного дома были обнаружены и изъяты выращиваемые в теплице 4021 куста конопли весом 921 килограммов.

В своих показаниях Гулиев признался, что высадил и ухаживал за наркосодержащими растениями, и после их сушки намеревался продать эти наркотики. Следствие установило, что Гулиев известен как наркодилер, сбывающий наркотические вещества в Баку и регионах.

Собранные материалы были направлены в следственный отдел Сабунчинского РУП.

Оперативно-розыскные и следственные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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