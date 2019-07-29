Cотрудники дорожной полиции Азербайджана спасли туристов из дымящейся машины (ФОТО)

29 июля 2019 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На 35-м километре автодороги Баку-Газах автомобиль марки Mercedes, управляемый Вусалом Алиевым, начал дымиться по причине короткого замыкания.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МВД, в результате выхода из строя электрической системы автомобиля были заблокированы двери, и пассажиры оказались запертыми в салоне. Сильное задымление грозило им удушьем. Подоспевшие сотрудники шестого взвода полка дорожно-патрульной службы Главного государственного управления дорожной полиции эвакуировали через окно водителя и 10 пассажиров. Сотрудники ДПС оказали спасенным пассажирам первую помощь. Благодаря оперативному вмешательству полиции было предотвращено дальнейшее возгорание автомобиля, огонь был потушен.

В ходе расследования было установлено, что пассажиры являются иностранными туристами и следовали в государственный историко-художественный заповедник «Гобустан».

Отметим, что в результате своевременного вмешательства сотрудников ДПС никто не пострадал. Туристы поблагодарили полицейских за оказанную помощь.

Далее туристы, другим автобусом, вызванным на место происшествия полицейскими, в сопровождении автомобиля ДПС, продолжили путь в заповедник.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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