В Сумгайыте на 10-летнюю девочки упали сломанные ветки дерева

5 августа 2019 16:28 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В результате сильного ветра в 12 микрорайоне города Сумгайыт 10-летняя девочка тяжело ранена упавшими сучьями дерева.

Как сообщили в понедельник Trend из пресс-службы министерства здравоохранения, больной, доставленной в Сумгайытскую городскую больницу, поставлен диагноз: закрытая черепно-мозговая травма и проникающий перелом височной части.

"В настоящее время больная находится в реанимации, в сознании. Ее состояние оценивается как среднетяжелое", - сказали в министерстве.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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