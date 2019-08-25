В Огузе начался пожар в горной местности, к тушению огня привлечены самолет и вертолеты

25 августа 2019 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информации о пожаре в лесу в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Баш Дашагыл Огузского района, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

Согласно информации, к тушению пожара привлечены личный состав Государственной службы пожарной охраны, самолет-амфибия "BE 200 ÇS" и два вертолета авиационного отряда МЧС.

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