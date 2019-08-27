После свадьбы в Шекинском районе за медицинской помощью обратилось более 20 гостей

27 августа 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На свадьбе в Шекинском районе произошло массовое отравление.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве здравоохранения, отравился 21 человек, участвовавший на свадьбе в Шекинском районе. После торжества в селе Чешмабелли все они обратились в центральную районную больницу.

Врачи определили у пострадавших дисбактериоз кишечника. После оказания первичной медицинской помощи они были отпущены домой с рекомендацией пройти амбулаторное лечение.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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