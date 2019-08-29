Пожар в Огузе полностью потушен - МЧС

29 августа 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пожар на гористой местности Огузского и Габалинского районов со сложным ландшафтом, охвативший за последние дни лесные угодья, пастбища и луга на территории муниципального фонда общей площадью 500 гектаров, полностью потушен.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на МЧС, в тушении пожара наряду с силами Государственной службы пожарной охраны, авиационного отряда, войск гражданской обороны и соответствующих сил северо-западного регионального центра, также приняли участие представители министерства экологии и природных ресурсов, местных органов исполнительной власти и сельских муниципалитетов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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