ИВ: Семеро человек в Исмаиллы не отравились, а получили солнечный удар (Эксклюзив)

19 сентября 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На фестивале картофеля в Исмаиллинском районе не зафиксирован факт массового отравления, сказал в четверг Trend первый заместитель главы Исполнительной власти района Ровшан Агаев.

«Фестиваль картофеля в Исмаилы завершился вчера днем. С мероприятия прошло более суток, а обращения в больницу были только сегодня. Врачи утверждают, что это не отравление, а солнечный удар. Пострадавших привезли с поля, и им был поставлен предварительный диагноз - «солнечный удар». В больнице всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь, самочувствие у них нормальное, и они уже отпущены домой», - сказал Агаев.

Отметим, что сегодня внезапно изменилось самочувствие у жителей села Тезекенд Исмаиллинского района Айтадж Раджабовой (1991), Натаван Наджафовой (1974), Егяны Мамедовой (1971), Бахтиры Маиловой (1977), жителя села Кюрдмашы – Амиля Гулиева (1987), Алибалы Гулиевы (1987), жителя Уджарского района Джавада Аллахвердиева (1967) и они были доставлены в Исмаиллинскую районную центральную больницу.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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