Четыре человека погибли в ДТП в Хызы

2 ноября 2019 08:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Два легковых автомобиля марок Mercedes и Lada столкнулись в Хызинском районе Азербайджана, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства по чрезвычайным ситуаиям.

Согласно информации министерства, прибывшие на место ДТП соответствующие спасательные силы Государственной службы пожарной охраны извлекли из деформированных автомобилей тела четырех человек и передали по назначению

Отмечается, что личность погибших пока не установлена.

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