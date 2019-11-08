Сейсмослужба Азербайджана: Афтершоки продолжаются

8 ноября 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - После землетрясения, произошедшего этой ночью на территории Ирана, в южной зоне Азербайджана продолжают фиксироваться подземные толчки, сказал в пятницу Trend директор Республиканского центра сейсмологической службы при АН Азербайджана Гурбан Етирмишли.

По его словам, афтершоки на близлежащих территориях после землетрясения нормальны. «После иранского землетрясения в южной зоне Азербайджана было много афтершоков, которые все еще продолжаются», - сказал Етирмишли.

Отметим, что сегодня в 02:47 по местному времени, на территории Ирана произошло землетрясение, которое ощущалось в приграничных районах Азербайджана – Астаре, Лянкяране, Лерике, Ярдымлы и Масаллы.

Магнитуда подземных толчков составила 6 баллов.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 2 километра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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