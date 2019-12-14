Эльвин Исаев депортирован из Украины в Азербайджан

14 декабря 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана 1980 года рождения Исаев Эльвин Ильтихам оглу за нарушения требований миграционного законодательства Украины и на основании свидетельства о возвращении депортирован в Азербайджан, передает в субботу Trend со ссылкой на Управление по связям с общественностью Государственной миграционной службы (ГМС).

Согласно информации, обращение Исаева в ГМС для обеспечения потребностей в связи с его нынешним положением было удовлетворено, он прошел добровольное медицинское обследование, ему было предоставлено временное убежище.

Однако, в связи с мерой пресечения — заключение под стражу, определенной решением Насиминского районного суда от 22 августа 2019 года в связи с уголовным делом, следствие по которому ведется в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генпрокуратуры Азербайджана, Исаев 14 декабря был помещен в следственный изолятор №1 Пенитенциарной службы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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