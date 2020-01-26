БАКУ /Trend/ - В Огузском районе начался пожар в горной местности, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС.

"Противопожарные подразделения Государственной службы пожарной охраны првлечены к тушению пожара. По предварительным данным, в горной местности со сложным рельефом на территории в один гектар горит сухая трава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются работы по тушению пожара. "Будет предоставлена дополнительная информация", - говорится в сообщении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.