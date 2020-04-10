В Масаллы задержан мужчина, предъявивший поддельный документ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Масаллинском районе задержан житель села Ени Зуванд Эльвин Мурадов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.

При задержании для проверки наличия разрешения на передвижение по территории в условиях особого карантинного режима в связи с угрозой коронавируса он предъявил сотрудникам Масаллинского РОП удостоверение сотрудника Госкомитета по имущественным вопросам. В ходе проверки было установлено, что оно поддельное.

По факту проводится расследование.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)