В Масаллы задержан мужчина, предъявивший поддельный документ (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Масаллинском районе задержан житель села Ени Зуванд Эльвин Мурадов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД.
При задержании для проверки наличия разрешения на передвижение по территории в условиях особого карантинного режима в связи с угрозой коронавируса он предъявил сотрудникам Масаллинского РОП удостоверение сотрудника Госкомитета по имущественным вопросам. В ходе проверки было установлено, что оно поддельное.
По факту проводится расследование.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)
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