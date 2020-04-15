В Азербайджане пресечены попытки нарушения карантинного режима под предлогом "участия в похоронах" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В период с 14 по 15 апреля в Баку и отдельных районах страны были выявлены в общей сложности 115 лиц, нарушивших правила особого режима карантина, злоупотребляя функцией "участия в похоронах".

Как сообщили Trend в министерстве внутренних дел, упоминаемые лица были доставлены в участки полиции и с ними были проведены разъяснительные беседы. В их отношении приняты соответствующие меры по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 100 манатов. А в отношении одного человека решением суда в административном порядке было вынесено решение об аресте.

Отмечено, что сотрудники полиции продолжают мероприятия по выявлению лиц, нарушающих требования противоэпидемического режима, которые участвовали в ритуальных мероприятиях, не имея статуса близкого родственника, или под этим предлогом совершали иные действия.

"Еще раз обращаем внимание на то, что все обращения, поданные по номеру 8103, рассматриваются серьезно и всесторонне. По этой причине от граждан требуется, чтобы они не злоупотребляли услугами службы. В противном случае это поведение будет зафиксировано как нарушение требований карантинного режима и в отношении этого лица будут приняты серьезные меры наказания", - отмечается в сообщении.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)