В Лянкяране произошло землетрясение
БАКУ /Trend/ - В Лянкяране в 11:39 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.
Землетрясение было зарегистрировано на территории Лянкярана с эпицентром в 19 км к северо-западу от Лянкяранской сейсмостанции.
Слабые подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Адиль Алиев: У Армении нет морального права выдвигать какие-либо требования против Азербайджана в связи с ЕСПЧ
Азербайджан четко проводит свою независимую линию, уважая при этом интересы стран, с которыми сотрудничает - депутат Госдумы РФ
Азербайджан становится крупным транспортным узлом, где стыкуются масштабные геоэкономические проекты - российский эксперт
Минэнерго Узбекистана: Предложения по пересмотру ставок акцизного налога на импорт нефтепродуктов не вносились
Альтернативная энергетика откроет большие возможности перед фермерами и малым бизнесом в Азербайджане - Станислав Ткаченко
Решение ЕСПЧ по делу Сафарова никаких международно-правовых обязательств на Азербайджан не налагает - Чингиз Аскеров
МИД: Армения использует Европейский суд в качестве инструмента в клеветнической кампании против Азербайджана
В Азербайджане выявлено 132 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 78, скончался один человек - Оперативный штаб
Азербайджан направил генсеку ООН письмо в связи с т.н. «выборами», проведенными в оккупированном Нагорном Карабахе