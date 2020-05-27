В Лянкяране произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Лянкяране в 11:39 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 3,5, сообщает в среду Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы НАНА.

Землетрясение было зарегистрировано на территории Лянкярана с эпицентром в 19 км к северо-западу от Лянкяранской сейсмостанции.

Слабые подземные толчки были зафиксированы на глубине 10 километров.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)