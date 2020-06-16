Пожар на Агсуинском перевале в некоторых направлениях взят под контроль (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре на горной территории под названием Агсуинский перевал в Агсуинском районе.

Как сообщили Trend в министерстве, на место немедленно были привлечены соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и войск гражданской обороны министерства, а также два вертолета Авиационного отряда.

Пожар в некоторых направлениях взят под контроль. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.