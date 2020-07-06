Пожар в Национальном парке Гызылагадж потушен

БАКУ /Trend/ - Пожар, который произошел на пшеничном поле в поселке Балыгчылар Лянкяранского района и перекинулся на территорию Национального парка Гызылагадж, потушен, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, его удалось потушить благодаря усилиям местных органов минэкологии, сотрудников Государственной противопожарной службы МЧС и местного населения.

В результате пожара сгорело около восьми гектаров сухой травы, кустарников и камышей.

Отмечается, что причиной большинства пожаров является неосторожность и невнимательность граждан. В связи с жаркой и засушливой погодой министерство экологии и природных ресурсов призывает население не сжигать летом площади после уборки урожая и быть осторожным с огнем.