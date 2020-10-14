ВС Армении выпустили ракету по жилому дому в Тертере, есть погибший
БАКУ /Trend/ - ВС Армении продолжают грубо нарушать гуманитарный режим прекращения огня, объявленный с 12 часов 10 октября, сообщает в среду Trend со ссылкой на Генеральную прокуратуру Азербайджана.
С сегодняшнего утра ВС Армении подвергли Тертерский район артиллерийскому и ракетному обстрелу с различных направлений.
Около 9 часов утра во двор дома в поселке Нарлы Тертерского района упал снаряд. В результате погиб мирный житель Ахундов Адават Захид оглу (1969). Дому нанесен крупный ущерб.
Сотрудники прокуратуры осуществляют необходимые следственные меры.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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