На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 10:17 по местному времени в Каспийском море произошло землетрясение магнитудой 3,2.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана.

Очаг землетрясения залегал на глубине 54 километров.

(Текст: Кямаля Сеидова)