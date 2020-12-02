На Каспии произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В Каспийском море произошло землетрясение.

Как сообщили в среду Trend в Республиканском центре сейсмологической службы, подземные толчки зафиксированы на Каспии в 20:32 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 3,4 балла, эпицентр залегал на глубине 57 километров.